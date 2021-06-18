Son dakika... Meteoroloji'den yeni uyarı! Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce bugün ve yarın İstanbul ile Trakya´da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.
18 Haziran 2021, Cuma 19:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saat 20.00´ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
DHA
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