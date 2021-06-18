Türkiye Son dakika... Meteoroloji'den yeni uyarı! Çok kuvvetli olacak

Son dakika... Meteoroloji'den yeni uyarı! Çok kuvvetli olacak

Türkiye

Son dakika... Meteoroloji'den yeni uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce bugün ve yarın İstanbul ile Trakya´da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

18 Haziran 2021, Cuma 19:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saat 20.00´ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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DHA

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