İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saat 20.00´ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.









DHA