MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Kurultayda konuşan Bahçeli, "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. 2023 adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bir yıldır mücadele edilen koronavirüs nedeniyle katılımı sınırlı tuttuk. Aramızda bulunmayan her dava arkadaşımızla, her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman diliminde koronavirüsten hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

MECLİS'E GELEN FEZLEKELER

Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Fakat gözleri var görmüyorlar, dilleri var konuşmuyorlar. CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti uzaktan kumandalı melanet bir projedir.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. 2023 adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye, tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarmıştır, gücüne güç katmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Parlamenter sisteme dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki, ekonomik reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir.

"SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARILMALI"

TBMM'de dokunulmazlık yeniden ele alınmalıdır, siyasi etik kanunu çıkarılmalı, Meclis iç tüzüğü sistemle uyumlu hale getirilmelidir.

"EKONOMİ, SADECE EKONOMİ DEĞİLDİR"

Çürük çarpık iddiaların hedefi yatırımları caydırmaktır. G-20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen iki ülkeden birisi Türkiye'dir. ekonomi, sadece ekonomi değildir. Adalettir, ahlaktır, paylaşımdır. Ekonomi özgürlük değerleriyle bütünleşmiştir.

"HDP AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMALI"

Şu anda dünya genelinde 54 ayrı noktada çatışma hakimdir, terör insan varlığını tehdit eden bir felakettir. HDP, PKK'dır; gençlerin, çocukların, kadınların ölüm tuzağıdır. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporlarının onaylanmasının ardından Divan, Genel Başkanlık seçimlerine geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu yetkililerine devretti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından MHP'nin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi ilk olarak kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kurultayda tek aday gösterilen Devlet Bahçeli de oyunu, 1 numaralı sandıkta kullandı.

Genel Başkanlık seçimlerinin ardından ikinci olarak Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun seçimleri gerçekleştirilecek.

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN

MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.



