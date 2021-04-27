İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık. Gün gelecek onlar yine olmayacak ama biz hep var olacağız. Hainler güç birliği yapıyor, üstümüze saldırıyor, hamdolsun dağları deviririz. Taviz vermeyiz, teslim olmayız, yılgınlık göstermeyiz. Terör örgütleriyle görülecek acıklı bir hesabımız vardır. Terörle mücadelede çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Seri katillerle değil aynı zamanda onları kiralayan, kullanan, silah, eğitim desteği sağlayan ülkelerle de kıran kırana bir mücadele sürdürmektedir.

Dost ve müttefik sandığımız bu ülkelerin asıl gayreti Türkiye'nin boyun eğmesidir. PKK cinayet ve ihanet kuklasıdır. Bize dost diye seslenen ama postumuza saman doldurmak için zaman kollayan mihrakları biliyoruz. Saf değiliz, dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğinin nihayetindeyiz. Bizim değişmeyen inancımız ise şudur; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.



