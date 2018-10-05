Son dakika! MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatını görevden aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üsküdar İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı ve Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır" dedi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Detaylar birazdan...







