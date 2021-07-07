Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye kapsamlı bir röportaj verdi. Gazetenin İngilizce edisyonunda yayınlanan röportajda görev süresini yarılayan başbakana Yunanistan'ın ülke içi durumuna dair sorular yöneltilirken dış politika ve Türkiye soruları da soruldu. Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, uzun zaman sonra oldukça kapsamlı bir röportaj verdi ve röportaj ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini’de yayınlandı.

Gazetenin İngilizce edisyonunda da yayınlanan röportajda Miçotakis'e beklendiği gibi Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili birçok soru soruldu. Miçotakis gerek ikili ilişkiler gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili ifadeleri konusunda flaş sözler söyledi.

"TÜRKİYE - YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE GERGİN SÜREÇ BİTTİ Mİ?"

Görev süreniz boyunca yaşadığınız en büyük krizden; Yunanistan - Türkiye ilişkilerinden söz edelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın zaman önce bir görüşmeniz oldu. Sizce ikili ilişkilerdeki gergin süreç bitti mi?

"2021 yazının 2020 yazından daha sessiz sakin geçeceğinden eminim. Bana gerilime sebep olan yapısal sorunları çözüp çözmediğimizi soruyorsanız buna cevabım hayır: Türkiye ile sorunlarımız bir anda çözülmüş değil. Burada yaptığımız açıkça pozisyonumuzu belirlemek oldu. Türkiye’ye her iki ülke ve halklar için en iyisi olacak iyi bir ilişki istediğimizi söyledik.

Öte yandan Türkiye gerginliği artırma yoluna giderse bunun elbette sonuçları olacaktır. Bazı uygulamaların kabul edilemez olduğunu açıkça belirttik. Yunanistan mülteci krizinin bir silah gibi kullanılmasına ve Mart 2020'deki olayların tekrarlanmasına asla izin vermeyecek. Mültecilerle ilgili olarak aldığımız tüm önlemler insan hakları kapsamındadır. Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin 'mülteci karşılama hizmeti' sağlamadığını da belirteyim. Güvenlik birimleri orada sınırlarımızı korumak için bulunuyor. Öte yandan bir tehlike durumunda, örneğin denizde boğulan birini gördüğümüzde o kişi mutlaka kurtarılacaktır. Daha önce kurtardığımız binlerce insan gibi."

'Geri itme'yi reddediyorum. Geri itme durumunu bir kavram olarak da reddediyorum. Bu benim sözlüğümde yer almayan bir kavram. Ancak bir denizde bir tekne gördüğümüzde, bizde yaklaştığını anladığımızda ve nereden geldiğini tespit ettiğimizde Türk Sahil Güvenlik birimlerine bunu bildirmekle yükümlüyüz. Ve bu konuda ne yapmamız gerekirse yapıyoruz. Yani geldiği yere geri gönderiyoruz. Yaptığımız şey bu ve bunu her zaman insan haklarına saygılı bir şekilde yapıyoruz."

Sizin birçok kereler Atina - Ankara arasındaki iletişim hattını açık bırakmak gerektiğine dair açıklamalar yaptığınızı biliyoruz. Siz bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bireysel seviyede gerçekleştirebildiğinize inanıyor musunuz?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak onunla konuşmanın çok zor olmayacağına inanıyorum”

Kathimerini muhabirinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan size şahsi olarak kamuya yaptığı konuşmalarda çok hakaret etti” sözlerine ise Miçotakis şöyle yanıt verdi:

“Evet. Bunları görmezden geliyorum. Görüşmemiz iyi bir iklimde gerçekleşti; aramızda bir sorun yok.”

Yani Türkiye ile düzenli bir iletişimimiz var, doğru mu anlıyorum?

"Biz ülke olarak tüm ülkelerle iletişim halindeyiz. Herkesle konuşuyoruz, Türkiye neden istisna olsun ki? Elbette görüşüyoruz. Ve biliyorum ki önemli bir durum olursa elbette telefonu elime alıp Erdoğan'la konuşurum; onun da aynısını yapacağına eminim. Bu iletişim kanalları açık olduğu gibi aynı zamanda iki Dışişleri Bakanı Dendias ve Çavuşoğlu arasındaki ilişki de güven yaratıyor ve ikili ilişkilerimizi geliştiriyor."



