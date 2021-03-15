Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yüz yüze eğitim hakkında yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüze yüze eğitimle ilgili dikkat çeken bir son dakika açıklamasında bulundu.
15 Mart 2021, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek 'Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun' ifadesini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3'üncü haftası olduğunu anımsattı.
Okula giden öğrenci sayısının her hafta biraz daha arttığını aktaran Selçuk, "Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.