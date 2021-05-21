Türkiye Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesinin yenilenen binasının açılışına atıldı. Bakan Selçuk burada çocuklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2021, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesinin yenilenen binasının açılışında yer almanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Okumanın insanın gelişimine katkı sağladığını ifade eden Selçuk, "okuduğunu anlama" konusunun üzerinde durulduğunu bildirdi.

BAKAN SELÇUK BU KONUDA YAPILANLARI ANLATTI

Öğretim programlarının içindeki yapılanmaların, sınavlarla ilgili hususların, öğretmen eğitimi konusunun okuduğunu anlama ve dil üzerinden yürütülmesi noktasında gayret sarf ettiklerini aktaran Selçuk, bu konuda yapılanları anlattı. Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizler aşırı yapılandırmalara gitmeden, aşırı kurallar koymadan, çocukların doğasına ve ihtiyaçlarına saygı göstererek yol aldığımızda, onlar gerekeni yapıyor. İsteklerini, arzularını rahat şekilde ifade ediyorlar. Bazen anlayışımız, yaklaşımımız, tutumlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor. Bizim de kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, kurallarımızı, ortamlarımızı, koşullarımızı düzenlememiz gerekiyor."

Selçuk, daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ve çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışını yaptı.

Bakan Selçuk, kütüphanede bir süre oyun oynadığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


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