Türkiye Son dakika: Mimar Doğan Kuban hayatını kaybetti

Son dakika: Mimar Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Mimar Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli mimarlık tarihçilerinden olan Prof. Doğan Kuban 95 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.

22 Eylül 2021, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
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Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Prof. Doğan Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.


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