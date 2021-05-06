Siyaset Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas

Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas

Siyaset

Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve Mısır arasında gerçekleştirilen istişareler hakkında açıklama yapıldı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 18:24 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.

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