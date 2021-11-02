MİT'in aylar süren takibiyle başlatılan operasyonunda 6 Rus casus yakalandı. Geçmişte de Çeçen muhalifleri öldüren Rus casusların hedefinde, Türkiye'de yaşayan 'Abdülhâkim' isimli bir Çeçen muhalif liderin olduğu öğrenildi. MİT'in kritik operasyonunun detaylarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kritik operasyonuyla 6 Rus casus yakalandı. Film sahnelerine konu olabilecek operasyonda gözaltına alınan Rus casusların hedefinde Abdülhâkim' isimli bir Çeçen muhalif liderin olduğu belirtildi.

MİT'in aylarca adım adım süren operasyonunun detaylarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı.

"İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN OTEL DEĞİŞTİRDİLER"

"MİT özellikle son aylarda film sahnelerine konu olabilecek operasyonlar düzenledi." diyen Uludağ, "6-7 Ekim tarihlerinde Antalya'da Rus uyruklu 6 casus kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. 6 Rus casusuna suikast talimatına veren isimler olarak dosyada yer alıyorlar. Özelikle MİT, Çeçen muhalif liderlere bir suikast ihbarı geldikten sonra çalışma başlatılıyor. İstanbul ve Ankara'da Rus casuslar adım adım takip ediliyor. Rus casuslar izlerini kaybettirmek için sürekli otel değiştiriyorlar hatta. Bu takip aylarca sürüyor. En sonunda Rus casusların DEAŞ'lı bir silah kaçakçıyla irtibat kurduğu tespit ediliyor. Ve operasyonun bir ayağı Antalya'ya kaydırılıyor. 6 Rus casus suikast silahlarıyla yakalanıyor." dedi.

HEDEFLERİNDE ÇEÇEN LİDER VARDI

Uludağ, "Rus casusların amacı Abdülhâkim isimli Çeçen muhalif lideri öldürmekti. Sadece amaçları o da değildi aslında Türkiye'deki Çeçen liderleri adım adım takip edip istihbarat topluyorlardı. Bu önemli operasyonda yapılması planlanan bir suikastın önüne geçilmiş oldu. MİT artık suikastların Türkiye'de yapılmasına izin vermiyor." şeklinde konuştu.



