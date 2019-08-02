  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika! MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Son dakika! MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile ikinci müşterek çalışma 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

02 Ağustos 2019, Cuma 17:12 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek. 

ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...