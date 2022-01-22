Türkiye Son dakika... MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika... MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye

Son dakika... MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

22 Ocak 2022, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi.


DHA


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