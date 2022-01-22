Son dakika... MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
22 Ocak 2022, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1484885036738486274
DHA