Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avaşin-Basyan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.