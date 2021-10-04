Son dakika! MSB duyurdu! 12 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
MSB (Milli Savunma Bakanlığı) PKK/KCK mensubu 12 teröristin Avaşin-Basyan’da silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. PKK'nın 'ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımladığı sözde doğu karargâhı da ele geçirildi.
04 Ekim 2021, Pazartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avaşin-Basyan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.
Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.
Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.
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