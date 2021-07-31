Türkiye Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin açtıkları ateşe misliyle karşılık verildiğini ve 3 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 12:16 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.


 

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