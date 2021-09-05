Son dakika.. MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgelerinde tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

AA