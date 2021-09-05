Türkiye Son dakika.. MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika.. MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika.. MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

05 Eylül 2021, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgelerinde tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

AA

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