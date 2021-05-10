Son dakika... MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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