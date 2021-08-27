Son dakika: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmişti. MSB'den yapılan yeni açıklamada 'Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu' denildi.
27 Ağustos 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada " Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
https://twitter.com/tcsavunma/status/1431168613193551872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1431168613193551872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fmsb-duyurdu-7-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-41882018
BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA: SAYI 7 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" açıklamasını yaptı.
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