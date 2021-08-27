Türkiye Son dakika: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmişti. MSB'den yapılan yeni açıklamada 'Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu' denildi.

27 Ağustos 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada " Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."



BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA: SAYI 7 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" açıklamasını yaptı.

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