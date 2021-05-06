Türkiye Son dakika... MSB'den kritik paylaşım! SİHA'lar vurdu, sayı 70'e yükseldi

Son dakika... MSB'den kritik paylaşım! SİHA'lar vurdu, sayı 70'e yükseldi

Türkiye

Son dakika... MSB'den kritik paylaşım! SİHA'lar vurdu, sayı 70'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonları kapsamında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Teröristler için kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu" denildi.

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