Son dakika... MSB'den kritik paylaşım! SİHA'lar vurdu, sayı 70'e yükseldi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonları kapsamında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
06 Mayıs 2021, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Teröristler için kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu" denildi.
BUNLARI DA OKUYUN