Son dakika: MSB'den Pençe -2 Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 17:18 Son Güncelleme:
A A
Son dakika: MSB'den Pençe -2 Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."

Bu haberi de okudularSon dakika! Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlatıldı


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...