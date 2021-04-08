Türkiye Son dakika: Muğla’da baba ve oğlu vurularak öldürüldü

Son dakika: Muğla’da baba ve oğlu vurularak öldürüldü

Türkiye

Son dakika: Muğla’da baba ve oğlu vurularak öldürüldü

Muğla’da Erol Atmaca ve 29 yaşındaki oğlu Emre Yiğit Atmaca tartıştıkları Menduh D. tarafından vurularak öldürüldü. Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

08 Nisan 2021, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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