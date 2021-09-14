Son dakika: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 13 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
14 Eylül 2021, Salı 18:09 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde 13 ayrı noktada, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınları çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçilerince de karadan müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
AA
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