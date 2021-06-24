Son dakika: Müsilaj oraya da sıçradı! Komşuda panik

Yunan basını deniz salyasının kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

Son aylarda Marmara Denizi'nde yayılmaya başlayan Deniz salyası şimdi de Yunanistan'ın gündeminde. Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, deniz salyası adıyla da bilinen müsilajın Ege Denizi'ndeki adalarda da görülmeye başladı.

Aynı habere göre, müsilaj kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladı. Bölgede görülen deniz salyalarının Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından izlendiği duyuruldu.

Gazeteye konuşan biyolog Sotiris Orfanidis, benzer bir durumun Nisan ayında da yaşandığı ancak son görülen hailnin daha yoğun olduğunun altını çizdi.

Lemnos Balıkçıları Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis ise 'Deniz salyası bölgede sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılır. Ancak, ilk kez bu kadar çok olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJ MARMARA'DAN MI TAŞINDI

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığının da altını çizdi. Son dönemde müsilajın Marmara Denizi'nde görülmesi sonrası Yunan basını 'Deniz salyası Marmara'dan mı taşındı' sorusunu sordu.

Ancak bilim insanları deniz salyasının Marmara tarafından taşınıp taşınmadığı konusunda bir sonuca varamıyor.



