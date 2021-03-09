Son dakika: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak! Bakan duyurdu
Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri son dakika haberine göre bugün gerçekleştirilecek. Haberi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.
09 Mart 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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