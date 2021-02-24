Son dakika! Nissan CEO'sunun kaçırılma davasında karar
Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında Şirket yöneticisi Okan Kösemen ile Noyan Pasın ve Bahri Kutlu Sömek'i, 4 yıl 2'şer yıl hapis cezası verildi
24 Şubat 2021, Çarşamba 16:02 Son Güncelleme:
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Mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ile Noyan Pasın ve Bahri Kutlu Sömek'i, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına, Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
DAMLA GÜLER / MİLLİYET
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