Mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ile Noyan Pasın ve Bahri Kutlu Sömek'i, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.





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Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına, Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

DAMLA GÜLER / MİLLİYET