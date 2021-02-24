Türkiye Son dakika! Nissan CEO'sunun kaçırılma davasında karar

Son dakika! Nissan CEO'sunun kaçırılma davasında karar

Türkiye

Son dakika! Nissan CEO'sunun kaçırılma davasında karar

Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında Şirket yöneticisi Okan Kösemen ile Noyan Pasın ve Bahri Kutlu Sömek'i, 4 yıl 2'şer yıl hapis cezası verildi

24 Şubat 2021, Çarşamba 16:02 Son Güncelleme:
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Mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ile Noyan Pasın ve Bahri Kutlu Sömek'i, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.



Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına, Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

DAMLA GÜLER / MİLLİYET

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