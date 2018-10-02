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Son dakika... Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı paylaştı

Nobel Fizik Ödülü, lazer fiziği dalındaki çalışmalarıyla 3 bilim insanına verildi. Ödülü kazanan araştırmacıların isimleri Arthur Ashkin (ABD), Fransız Gerard Mourou (Fransa) ve Donna Strickland (Kanada) olarak açıklandı

02 Ekim 2018, Salı 13:00 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 13:31
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Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahipleri, lazer fiziği üzerine çalışmalar yapan Amerikalı, Kanadalı ve Fransız bilim insanları oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Akademisi Nobel Fizik Ödülü’nü ABD’den çalışma sunan Arthur Ashkin ile Fransa ve Kanada’dan ortak çalışma sunan Gérard Mourou ve Donna Strickland’ın kazandığını duyurdu.

Ödülü kazanan Arthur Ashkin (ABD), Fransız Gerard Mourou (Fransa) ve Donna Strickland (Kanada) madalyaların yanı sıra 9 milyon İsveç Kronu (1.1 milyon dolar) para ödülünün de sahibi oldu.

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