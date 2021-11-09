Türkiye Son dakika: Öğrenci servis aracı dereye düştü: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika: Öğrenci servis aracı dereye düştü: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika: Öğrenci servis aracı dereye düştü: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan araç yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada bir öğrenci ve aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

09 Kasım 2021, Salı 15:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, yolda bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. 


MİDİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN VE BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112'ye Haber veridi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazada biri öğrenci 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Olay yerinden görüntüler:




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 kez kalbi duran küçük Mavin yaşama tutundu!