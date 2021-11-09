Son dakika: Öğrenci servis aracı dereye düştü: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan araç yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada bir öğrenci ve aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...
09 Kasım 2021, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, yolda bir kadına çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak dereye düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu.
MİDİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN VE BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112'ye Haber veridi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazada biri öğrenci 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.
Olay yerinden görüntüler: