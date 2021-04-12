Türkiye Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşılama takvimi belli oldu mu?

Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşılama takvimi belli oldu mu?

Türkiye

Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşılama takvimi belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanması konusunda da önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

12 Nisan 2021, Pazartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın konu hakkındaki açıklamaları:

''Özellikle öğretmenlerin aşılamalarına köy okullarından başladık. Ramazan ayı döneminde biz ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. Yine tabii ki alternatifli öneriler tartışıldı. Sekizinci ve 12.sınıfların imtihan günleri de belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak. konusundan eğitimin devam etmesi konusunda değişmez bir yaklaşım söz konusu.''
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