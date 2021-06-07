Yaş sınırlaması olmaksızın tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları bugünden itibaren aşılanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı randevularının sisteme tanımlandığını açıkladı.

Aşı takvimi Haziranda hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye, aşılamada 30 milyon dozu aştı.

Yeni grupların aşılaması ise bugün başlıyor. Yaş kriteri olmadan tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılanacak. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimcilerin aşı randevularının açıldığını duyurdu.

813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANMIŞTI

TRT Haber'de yer alan habere göre aşı olmak isteyen eğitimciler, MHRS, e-Nabız veya ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor. Daha önce 813 bin öğretmen aşılandı. Bugün itibarıyla kalan eğitimcilerin aşılanması da başlamış olacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: AN İTİBARIYLA RANDEVU ALABİLİRLER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu.