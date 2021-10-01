Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Oğlunun evinde rahatsızlanarak İstanbul'dan Ankara'da bir hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. 13 Eylül’den bu yana tedavisi süren 86 yaşındaki Asiltürk bu sabah hayatını kaybetti.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk’ün vefat haberini Twitter hesabından duyurdu: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekanı cennet, makamı a’li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın CNN Türk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

Camia olarak sevenleri olarak derin üzüntü içerisindeyiz. Milletimizin başı sağolsun davamıza milletimize önemli hizmetleri oldu. Hizmetleri ile örnek alınacak. 50 yılı aşkın süredir hareketimizin öncülerinden oldu. Hep örnek alındı. Ülkemizin ve hareketimizin kritik süreçlerindeki duruşu camiamızda her zaman takdirle karşılandı. Cenaze programı birkaç saat içerisinde belirlenecek. 2010 yılındaydı siyasi partilerde ortam dinlemelerinin olduğu yönünde haberler yayınlanmıştı. Ben de kendisine efendim bir araştırma yapalım dinleme cihazı var mı dediğimde ‘Birol kardeşim biz ülkenin ve Allah’ın rızası dışında bir şey konuşmuyoruz. Bırak dinleyen dinlesin’ dedi. Bunun beni çok etkilediğini söylemek isterim.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Asiltürk'ü daha önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.