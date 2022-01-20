İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde Rahmi Uygun'un silahlı saldırısı sonucu öldürülen hemşire Ömür Erez'le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.









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