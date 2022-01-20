Son dakika! Öldürülen hemşire Ömür Erez ile ilgili Bakan Koca'dan paylaşım
Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde öldürülen hemşire Ömür Erez'le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, ' Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek' ifadelerini kullandı.
20 Ocak 2022, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde Rahmi Uygun'un silahlı saldırısı sonucu öldürülen hemşire Ömür Erez'le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.