91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gecede ödül alan yapımlar ve kazandıkları alanlar ise şöyle:

EN İYİ FİLM

En iyi film Oscar'ını Yeşil Rehber (Green Book) filmi kazandı





EN İYİ YÖNETMEN

En iyi yönetmen Oscar'ının kazananı Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu.

Meksikalı yönetmen üçüncü Oscar'ını kazandı.

EN İYİ KADIN OYUNCU

En iyi kadın oyuncu Oscar'ını The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Diğer adaylar:

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Viggo Mortensen

EN İYİ FİLM ŞARKISI ÖDÜLÜ

KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

Diğer adaylar:

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: BlacKkKlansman

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

The Favourite

First Reformed

Roma

Vice

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Skin

Diğer adaylar:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: First Man

Diğer adaylar:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Bao

Diğer adaylar:

Animal Behavior

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Incredibles 2

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

EN İYİ KURGU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Vice

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

EN İYİ SES MİKSAJI

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born

EN İYİ SES KURGUSU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

A Quiet Place

Roma

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

A Star Is Born

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

KAZANAN: Vice

Diğer adaylar:

Border

Mary Queen of Scots

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ı Bohemian Rhapsody ile Rami Malek'in oldu

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapılıyor.

Gecenin şu ana kadar en çok ödüle layık görülen filmi olan "Bohemian Rhapsody", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında Oscar'ı kucakladı.

Meksika ve ABD ortak yapımı olan ve 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Roma" filmi ise "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerinin sahibi oldu.

Gecenin öne çıkan bir diğer filmi "Black Partner" de "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" dallarında ödüle layık görüldü.

91. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Green Book" filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü de "If Beale Street Could Talk" adlı yapımdaki rolüyle Regina King aldı.

91. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Green Book" filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü de "If Beale Street Could Talk" adlı yapımdaki rolüyle Regina King aldı.

Gecede şu ana kadar ödül alan yapımlar ve kazandıkları alanlar ise şöyle:

Spider-Man: Into the Spider-Verse: En İyi Animasyon

Vice: En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Free Solo: En İyi Belgesel

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali

En iyi özgün senaryo: Green Book

En iyi uyarlama senaryo: BlacKkkKlansman

En iyi orijinal şarkı: Shallow

En iyi kurgu: Bohemian Rhapsody

En iyi kısa animasyon: Bao

En iyi görsel efekt: First Man

Yabancı dilde en iyi film: Roma

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King “If Beale Street Could Talk”

En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

En iyi kısa belgesel: Period. End of Sentence

En iyi yapım tasarımı: Black Panther (Hannah Beachler)

En iyi sinematografi: Roma

En iyi kostüm tasarımı: Black Panther (Ruth E. Carter)

Ses kurgu: “Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

Ses miksajı: “Bohemian Rhapsody,”

En iyi uzun metraj belgesel: Spider Man: Into the Spider- Verse