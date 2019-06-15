Aygün, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT’ye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sınava 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğunu hatırlattı.

135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişinin görev aldığını aktaran Aygün, şu değerlendirmede bulundu:

"YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Bu haberi de okudular YKS (TYT) sona erdi! Peki soru cevaplar ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Aygün, yarın YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise 15.45’te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Siyam ikizleri YKS'ye girdi, akıllarda ise tek bir soru var...

Aygün, yarın gerçekleştirilecek oturumlarda adaylara başarılar diledi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın YKS'ye geç kalanların kimi ağladı kimi güldü