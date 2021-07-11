Türkiye Son dakika: Otogardaki sır ölüm aydınlandı! 'Taksici' detayı ortaya çıkardı

Son dakika: Otogardaki sır ölüm aydınlandı! 'Taksici' detayı ortaya çıkardı

Türkiye

Son dakika: Otogardaki sır ölüm aydınlandı! 'Taksici' detayı ortaya çıkardı

Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara'nın kaldırımda cansız bedeni bulunmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 taksi sürücüsünün Kara’yı getirip, kaldırıma bıraktığı gördü. Kara'nın ölümüyle ilgili sır aydınlandı. İşte detaylar..

11 Temmuz 2021, Pazar 14:38 Son Güncelleme:
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Kütahya’da kaldırımda ölü bulunan ve iç kanamadan hayatını kaybettiği belirlenen kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara’nın (49) alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğü ve taksiciler tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı. Mekanın sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, dün saat 04.30 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara’yı getirip, kaldırıma bıraktığı görüldü. Polis, Kara’nın bir alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğünü ve taksiciler tarafından da otogar kaldırımına bırakıldığını belirledi. Ayrıca ilk otopside de Kara’nın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarında, Kara’yı otogar kaldırımına bıraktığı görülen 2 taksi sürücüsü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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