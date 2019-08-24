Son dakika... Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldığını açıkladı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
A A
Son dakika... Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu’nun dün başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

AA-DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...