Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.



