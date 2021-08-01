Gündem Son dakika: Pençe operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Son dakika: Pençe operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu.

01 Ağustos 2021, Pazar 15:25 Son Güncelleme:
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Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


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