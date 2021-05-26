Türkiye Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

Türkiye

Son dakika... Pfizer/BioNTech aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

Son dakika haberine göre, BioNTech/Pfizer aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

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