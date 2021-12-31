Türkiye Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin isteği herkesi ağlattı!

Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin isteği herkesi ağlattı!

Türkiye

Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin isteği herkesi ağlattı!

Pitbull saldırısına uğrayarak kanlar içinde kalan Asiye Ateş yoğun bakıma alınmıştı. Antalya'ya götürülüp noku nakli yapılan Asiye'nin tedavisi normal serviste sürüyor. Baba Hüseyin Ateş, 'Normal serviste ağızdan besleniyor. Biraz sıkıntıları var. Ama onu sağlıklı görmek, iyileşeceğini bilmek ailecek bizi mutlu ediyor.' dedi. Küçük Asiye'nin ailesinden isteği ise herkesi ağlattı!

31 Aralık 2021, Cuma 10:23 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli gerçekleştirilmişti. Asiye'nin tedavisi normal serviste sürüyor. Ailesi küçük kızın başından bir an olsun ayrılmıyor.

AĞLATAN İSTEK

Baba Hüseyin Ateş, "Normal serviste ağızdan besleniyor. Biraz sıkıntıları var. Ama onu sağlıklı görmek, iyileşeceğini bilmek ailecek bizi mutlu ediyor. 'Eve ne zaman gideceğiz, oyuncaklarımı özledim' diyerek ağlıyor" dedi.

YÜZ FELCİ YOK SAÇINA YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendileriyle sürekli irtibatta olduğunu söyledi.



Özkan, "Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Balon tekniğiyle olan saçlarını genişleterek, o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız" dedi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doku naklinden sonra hastanede tedavisi sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, '1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor.' dedi. 

'GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER' İDDİASI

2 pitbullun küçük kıza sitenin bahçesinde saldırdığı ana ilişkin kamera kayıtlarının bir bölümünün silindiği ortaya çıktı. Site yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak ise suçlamaları reddetti.

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