Gelen bir son dakika haberine göre, Sakarya’da bulunan kız yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Kızların, ailelerinden savcılık talimatıyla geçici süreyle alınarak yurda yerleştirildikleri, 2 gün sonra da kaçtıkları belirtildi.

Arifiye ilçesinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kız yetiştirme yurdundan önceki gün kaçan S.A. (14), H.B. (14) ve Y.K. (16), Pamukova ilçesinde yardım istemek için girdikleri bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızların, ailelerinden savcılık talimatıyla geçici süreyle alınarak yurda yerleştirildikleri, 2 gün sonra da kaçtıkları belirtildi.

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