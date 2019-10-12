Son Dakika: Rasulayn kent merkezi kontrol altında
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığını açıkladı
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da kontrolün ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat’ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Rasulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.