Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

OTOMOBİL PARÇASI 7. KATA FIRLADI

Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7 katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.

İŞTE OLAY YERİNDEN GELEN GÖRÜNTÜLER:

2 KİŞİ YARALI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

BAKAN SOYLU: KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili konuştu. Bakan Soylu, 'Aracın içerisinde EYP olduğunu düşünüyoruz. Kimlikleri tespit edildi. Geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Araç seyir halindeyken patladı' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Seyir halindeki bir aracın içinde biz EYP olduğunu düşünüyoruz. Labarotuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Üçünün de kimliği belli. Üçü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Ve ikisi hayatını kaybetti, öldü. Birisi de şu anda ağır yaralı.

Araç seyir halindeyken patladı. Ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı, veya başka bir iç/dış etkenden kaynaklanmıştır ama olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler, veriler geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile hasar söz konusu değildir. Ve ilgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bilgiler veriler var. Netleştiğinde paylaşılacaktır.

DHA



