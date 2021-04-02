Dünya Son dakika: Rusya Twitter'a 3,2 milyon ruble para cezası kesti

Son dakika: Rusya Twitter'a 3,2 milyon ruble para cezası kesti

Dünya

Son dakika: Rusya Twitter'a 3,2 milyon ruble para cezası kesti

Son dakika haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon ruble para cezası kesti.

02 Nisan 2021, Cuma 14:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3 cinsel organla doğan bebek dünyada bir ilk oldu