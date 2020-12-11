Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre RusyaFederasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar iki yaralı olduğu olayla ilgili bilgiler arasında.

Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti.



