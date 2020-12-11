Dünya Son dakika! Rusya'da bombalı saldırı

Son dakika! Rusya'da bombalı saldırı

Dünya

Son dakika! Rusya'da bombalı saldırı

Rusya'nın Karaçay - Çerkesya bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.

11 Aralık 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre RusyaFederasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar iki yaralı olduğu olayla ilgili bilgiler arasında. 

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Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti. 

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