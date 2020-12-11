Son dakika! Rusya'da bombalı saldırı
Rusya'nın Karaçay - Çerkesya bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.
11 Aralık 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre RusyaFederasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.
Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar iki yaralı olduğu olayla ilgili bilgiler arasında.
Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti.
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