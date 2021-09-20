Son dakika… Rusya’da üniversiteye silahlı saldırı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm kentindeki bir üniversitenin kampüsünde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, binanın pencerelerden kaçan insanlar görülüyor. Interfax saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Reuters ise, dört kişinin yaralandığını aktardı. Sputnik ise öğrenciler ve öğretim görevlilerinin bir kısmının sınıflarda saklandığını bildirdi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.

SALDIRGANIN GİRİŞ ANI

Sİlahlı saldırganın üniversiteye giriş anı ise böyle görüntülendi.