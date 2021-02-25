Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ülkedeki olaylara ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi.

RUSYA, BARIŞÇIL ŞEKİLDE ÇÖZMEYE ÇAĞIRDI

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Ermenistan'da artan siyasi gerginlikten endişe duyulduğu belirtildi. Gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, her iki tarafa da çağrıda bulunarak anlaşmazlıklarını barışçıl bir şekilde ve anayasa çerçevesinde çözmeye çağırdı.

BİLDİRİDEN HEMEN ÖNCE RUSYA İLE İSKENDER FÜZELERİ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'nın Paşiyan ve hükümete yönelik istifa bildirisinden birkaç gün önce Rusya ile kriz yaşanmıştı. Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ savaşında İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanılması gerektiği yönündeki açıklaması sonrası Başbakan Paşinyan füzelerin yüzde 10'unun infilak ettiğini ve kullanılmaz durumda olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Rusya Duma Savunma Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Alexander Sherin, Ermenistan Başbakanı'nın açıkça özür dilemesi gerektiğini vurgulamıştı.

PAŞİNYAN DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Reuters'ın yer verdiği son dakika bilgisine göre Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu.

Paşinyan, ordunun çağrısından sonra yaptığı açıklamada ülkede askeri darbe girişimi gerçekleştiğini söyledi. Paşinyan, taraftarlarını sosyal medya aracılığıyla sokağa davet etti. Paşinyan, ordunun kendisini istifaya davet ettiği, bu dakikalarda resmi Facebook hesabından canlı yayın yapıyor.

GENELKURMAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

AZERBAYCAN KARŞISINDA YENİLGİNİN SEBEBİ OLMAKLA SUÇLANMIŞTI

Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.

9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı.











