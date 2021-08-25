Son dakika: Sadece 1 gün giydiği ayakkabı yüzünden hayatı karardı!

Küçükçekmece'de yaşayan Gonca Gül, 30 liraya satın alarak bir gün giydiği ayakkabıdan bulaşan kimyasalla ayağında yaralar oluştuğu iddiasıyla şikayette bulundu. Gonca Gül, "Doktor, kanserojen maddenin ayağıma yan etki yaptığını söyledi. Ayağımdan parça alınacak" dedi.





Küçükçekmece'de yaşayan 42 yaşındaki Gonca Gül, yaklaşık 10 gün önce bir mağazadan indirimde olduğu belirtilerek satılan ayakkabıyı 30 liraya aldı. Gül, ayakkabıyı yalnızca bir gün giydikten sonra ayaklarında yara oluştuğunu öne sürdü. Ayaklarını saran yaranın ayakkabıdaki kimyasal maddeden kaynaklı olduğunu ileri süren Gül, doktora giderek rapor aldı.

"KANSEROJEN MADDE VARMIŞ AYAKKABIDA O DA YAN ETKİ YAPMIŞ"

Gonca Gül, "Aldığım günün akşamında ayağımın şiştiğini fark ettim ve ayağım yara dökmeye başladı. Daha sonra mağazaya onları şikayet edeceğimi söylemeye gittiğimde benimle ilgilenmediler. Hastaneye gittim ve bana adli rapor verdiler. Ben bu insanlardan şikayetçi olacağım. Kanserojen madde varmış ayakkabıda, o da yan etki yapmış. Ayağımdan parça alacaklarını söylediler. Doktor krem verdi fakat ben tekrardan hastaneye yatacağımı düşünüyorum. Çünkü sürekli su topluyor" dedi.

"ALDIĞIM AYAKKABI BENİ PERİŞAN ETTİ"

Adliyeye giderek de şikayetçi olan Gonca Gül, "Aldığım ayakkabı beni perişan etti. Kanserojen madde ayağıma yan etti yapmış. Ayağımdan parça alınacak. Ben yandım lütfen başkaları yanmasın" diye konuştu. Gonca Gül'ün ayağındaki yaralara, satın aldığı ayakkabının mı yoksa başka bir etkenin mi neden olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.