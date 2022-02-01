Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Ünlü avukat kurtarılamamıştı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin yeni görüntülere ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, dehşet anları kameralara böyle yansıdı...

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİLER BEYLİKDÜZÜ'NE KAÇTI

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarının yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı. İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine hızlıca buraya terk edip başka bir eve gitti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı.

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirildi.

Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için polis sürek avı başlattı.

Kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve diğer tüm deliller ışığında titiz bir çalışma yürüten polis, ikilinin izine ulaşabilmek için detaylı çalışmasına devam ediyor.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılıkça şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi.





Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüpheli hakkında 4 gün daha ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti. Şüpheliler, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

EN NET GÖRÜNTÜLER

Öte yandan konuyla ilgili olay anı görüntüleri de ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı dehşet görüntülerinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk kurşunla yaralandıktan sonra kapı önüne sürükleyip peş peşe ateş edildiği anlar görülüyor.

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