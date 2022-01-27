Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin çarpıcı detayları ortaya çıkmaya başladı. Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisini vuran kişilerle bir süre konuştuğu iddia edildi.





ALACAK VERECEK MESELESİ

Bu sırada yanlarına gelen iki kişi önce şoförü bacağından vurdu, daha sonra Mahmutyazıcıoğlu’na kurşun yağdırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Bakırköy’de dün gece meydana gelen olayda Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanın çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Öğrenilen bilgiye göre; Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte restorandan çıkarken yanına iki kişi geldi. Bu kişileri tanıdığı öğrenilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kısa bir süre ikili ile konuştu.

7 KURŞUNLA VURULDU

Ancak iddiaya göre sonradan yanlarına gelen iki kişi, önce şoförü bacağından, Mahmutyazıcıoğlu’nu da bel altı bölgesinden 7 kurşunla vurdu.

Saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ YAKALANDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

AYNI YERDE 4 YIL ÖNCE BAŞKA BİR AVUKAT ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu’nun vurulduğu yerde 4 yıl önce de avukat Kudbettin Kaya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülmüştü.

SALDIRISI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN KUZENİ KONUŞTU

Bakırköy'de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, olayın nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını ifade ederek, “Cenazesi Rize'ye götürülecek" dedi.

"EŞİNE DE ULAŞILMADIĞIYLA İLGİLİ DE BİLGİM YOK"

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen kuzeni Mehmet Akyüz, konuştu. Akyüz, olayla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek Ece Erken'den de haberlerinin olmadığını söyledi. Akyüz, “Rize'ye götürecekler. Cenazesi burada kılınacak diye geldik ama burada olmayacak. Olayla ilgili hiç bilgim yok. Eşine de ulaşılmadığıyla ilgili de bilgim yok" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş resmi hesabından yapılan açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

FİKRET ORMAN'DAN AÇIKLAMA: BEN 18.00'DA YANINA GİTTİM

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 'Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun.' açıklamalarında bulundu.

Damla GÜLER / milliyet.com.tr



