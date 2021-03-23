Son dakika... Sağlık Bakanı açıkladı! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
23 Mart 2021, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; en çok azalan illerin Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz; Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir'' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.