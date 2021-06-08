Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce paylaştı! Koronavirüs vaka haritasıyla ilgili flaş açıklama
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  • Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce paylaştı! Koronavirüs vaka haritasıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce paylaştı! Koronavirüs vaka haritasıyla ilgili flaş açıklama

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce paylaştı! Koronavirüs vaka haritasıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Koronavirüs haritasıyla ilgili dikkat çeken bir detayı belirten Koca, vaka sayısı en çok düşen illerimizi de açıkladı.

08 Haziran 2021, Salı 16:47 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.


VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, 'Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin.' ifadelerini kullandı.


ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA VAKA SAYISI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

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SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 8 Haziran 2021