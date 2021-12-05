Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Osmaniye yine zirvede
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  • Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Osmaniye yine zirvede

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Osmaniye yine zirvede

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Osmaniye yine zirvede

Haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, '20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.' dedi. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

05 Aralık 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs(Covid-19) vaka haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile en çok vaka görülen il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.


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